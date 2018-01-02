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    «Не прощаюсь»: Акунин опубликовал главу из последнего романа о сыщике Фандорине

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    • Фото: borisakunin /facebook.com
    «Не прощаюсь»: Акунин опубликовал главу из последнего романа о сыщике Фандорине

    «Не прощаюсь»: Акунин опубликовал главу из последнего романа о сыщике Фандорине

    «Не прощаюсь»: Акунин опубликовал главу из последнего романа о сыщике Фандорине
  • Фото: borisakunin /facebook.com

    • Автор знаменитого цикла детективных романов о сыщике Эрасте Фандорине сделал новогодний подарок своим поклонникам.

    Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) в понедельник выложил на своей странице в Facebook первую главу нового романа о приключениях сыщика Эраста Фандорина. По словам автора, этот роман должен стать заключительной частью цикла.

    Борис Акунин, писатель: «Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии „Приключения Эраста Фандорина“ выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе».



    Информация о том, что Акунин завершил работу над романом под названием «Не прощаюсь», появилась в ноябре 2017 года. По словам автора, книга выйдет в феврале, спустя 20 лет после публикации первого романа о Фандорине под названием «Азазель».

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