Акунин дописал последний роман про Эраста Фандорина

VINGT ANS APRÈS

Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил после… Опубликовано Акунином Чхартишвили 8 октября 2017 г.

На своей странице в Facebook Акунин написал, что «сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хайсэй закончил последнюю книгу серии „Приключения Эраста Фандорина“».Акунин отметил, что перед тем, как книга выйдет в свет, предстоит еще много работы.: «Впереди еще много работы — редактура, ловля „блох“, оформление, корректура, но это уже техника».Выход романа «Приключения Эраста Фандорина» запланирован на 8 февраля 2018 года — в 20-ю годовщину публикации романа «Азазель» — первой книги из цикла о приключениях Фандорина.