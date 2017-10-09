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    Акунин дописал последний роман про Эраста Фандорина

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    Акунин дописал последний роман про Эраста Фандорина

    Акунин дописал последний роман про Эраста Фандорина

    Писатель Борис Акунин сообщил, что завершил работу над последней книгой цикла «Приключения Эраста Фандорина».

    На своей странице в Facebook Акунин написал, что «сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хайсэй закончил последнюю книгу серии „Приключения Эраста Фандорина“».

    Акунин отметил, что перед тем, как книга выйдет в свет, предстоит еще много работы.

    Борис Акунин: «Впереди еще много работы — редактура, ловля „блох“, оформление, корректура, но это уже техника».

    Выход романа «Приключения Эраста Фандорина» запланирован на 8 февраля 2018 года — в 20-ю годовщину публикации романа «Азазель» — первой книги из цикла о приключениях Фандорина.

    VINGT ANS APRÈS
    Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил после…

    Опубликовано Акунином Чхартишвили 8 октября 2017 г.

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