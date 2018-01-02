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    Во Франции за сутки сожгли более тысячи автомобилей

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    • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake
    Во Франции за сутки сожгли более тысячи автомобилей

    Во Франции за сутки сожгли более тысячи автомобилей

    Во Франции за сутки сожгли более тысячи автомобилей
  • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake

    • В МВД Франции сообщили, что в новогоднюю ночь хулиганы сожгли свыше тысячи автомобилей: больше, чем год назад.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел Франции, в эту новогоднюю ночь во Франции хулиганы подожгли 1031 автомобиль. Год назад были повреждены или уничтожены 945 машин.

    В МВД также сообщили, что новогоднюю ночь полицейскими были задержаны 510 нарушителей порядка. А в городе Шампиньи-сюр-Марн группа, состоящая из десятков хулиганов, напала на полицейский патруль. Три человека были задержаны, остальных разыскивают.

    Ранее сообщалось, что в Париже и его пригородах было сожжено более 250 машин. Парижские полицейские назвали эти преступления «неизбежной традицией новогодней ночи».

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