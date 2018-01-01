В Париже и его пригородах в новогоднюю ночь сожгли 250 автомобилей

Неизвестные сожгли 250 автомобилей во французской столице и ее окрестностях. В полиции назвали такие преступления традиционными для новогодней ночи.
250 машин были сожжены в новогоднюю ночь в Париже и его пригородах, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на региональную полицию.
Парижские полицейские назвали эти преступления неизбежной традицией новогодней ночи и отметили, что на праздник в этом году было сожжено больше машин, чем в прошлом.
Сообщается также, что за новогоднюю ночь полиция Парижского региона задержала 197 человек. Трое полицейских получили ранения во время ночного дежурства.
Парижские полицейские назвали эти преступления неизбежной традицией новогодней ночи и отметили, что на праздник в этом году было сожжено больше машин, чем в прошлом.
Сообщается также, что за новогоднюю ночь полиция Парижского региона задержала 197 человек. Трое полицейских получили ранения во время ночного дежурства.
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