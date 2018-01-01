Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    В Париже и его пригородах в новогоднюю ночь сожгли 250 автомобилей

    2 комментария
    • Фото: @Actu17 / twitter.com
    В Париже и его пригородах в новогоднюю ночь сожгли 250 автомобилей

    В Париже и его пригородах в новогоднюю ночь сожгли 250 автомобилей

    В Париже и его пригородах в новогоднюю ночь сожгли 250 автомобилей
  • Фото: @Actu17 / twitter.com

    • Неизвестные сожгли 250 автомобилей во французской столице и ее окрестностях. В полиции назвали такие преступления традиционными для новогодней ночи.

    250 машин были сожжены в новогоднюю ночь в Париже и его пригородах, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на региональную полицию.

    Парижские полицейские назвали эти преступления неизбежной традицией новогодней ночи и отметили, что на праздник в этом году было сожжено больше машин, чем в прошлом.

    Сообщается также, что за новогоднюю ночь полиция Парижского региона задержала 197 человек. Трое полицейских получили ранения во время ночного дежурства.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru