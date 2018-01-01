В Курганской области пять человек погибли из-за неисправности отопления

В поселке Петропавловское (Курганская область) четверо взрослых и ребенок насмерть отравились угарным газом.
Трагедия произошла в одном из частных жилых домов. По предварительным данным, из-за неисправности газового отопительного котла угарным газом насмерть отравились пять человек, в том числе 10-летний ребенок.
Еще один взрослый и 14-летний подросток попали в больницу, сообщает ТАСС.
Отметим, что похожее ЧП случилось в Курманаевском районе Оренбургской области. Там от отравления угарным газом погибли четверо взрослых и трое детей.
Еще один взрослый и 14-летний подросток попали в больницу, сообщает ТАСС.
Отметим, что похожее ЧП случилось в Курманаевском районе Оренбургской области. Там от отравления угарным газом погибли четверо взрослых и трое детей.
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