Названа предварительная причина гибели семи человек под Оренбургом

Причиной гибели семи человек в Оренбургской области могла стать неисправность обогревательных приборов.
По предварительным данным, из-за неисправности обогревателей произошла утечка угарного газа. В результате люди могли отравиться насмерть, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Также рассматривается версия короткого замыкания. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник, дом, в котором произошла трагедия, был старым, проводка в нем не ремонтировалась. Жильцы, отмечавшие Новый год, могли злоупотребить спиртным и не заметить, как загорелся дом.
Напомним, тела семи человек, в том числе детей 5, 6 и 16 лет, были обнаружены в одном из жилых домов в Курманаевском районе Оренбургской области.
Также рассматривается версия короткого замыкания. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник, дом, в котором произошла трагедия, был старым, проводка в нем не ремонтировалась. Жильцы, отмечавшие Новый год, могли злоупотребить спиртным и не заметить, как загорелся дом.
Напомним, тела семи человек, в том числе детей 5, 6 и 16 лет, были обнаружены в одном из жилых домов в Курманаевском районе Оренбургской области.
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