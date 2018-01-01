Новый год Саакашвили встретил в палатке у стен Верховной рады

https://youtu.be/stZeZPzwZkg



Зустрічав Новий рік у наметовому містечку. У широкому колі друзів.



Після того, що ми пережили і переживаємо разом, не міг зустрічати 2018 в іншому місці. За період боротьби багато з цих людей постраждало: когось травмували, на когось завели справи, когось посадили в тюрми. І всім їм потрібна підтримка.



В наступному році, ми маємо зустріти Новий рік під Верховною Радою як традицію і як переможці. З попереднього року, можемо згадати як ми почали боротьбу, як ми будили країну, а в наступному — будемо згадувати як перемагали.



На новорічній Софіївській чи де б не був, люди не тільки підходять зробити фото на пам’ять, а й перелічують причини чому підтримують. Кажуть: ми підтримуємо вас, тому що це наша боротьба, ми прорвемось. «Ми» прорвемось — це найбільш правильне формулювання. Не я, але «Ми» разом прорвемось. Ми повинні поставити їх всіх на своє місце! Україна може перемогти тільки ставши разом!



І я відчуваю, що в цьому році нас буде мільйони!



З Новим роком! У нас все вдасться! Ми переможемо! Україна переможе!

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Встречал Новый год в палаточном городке. В широком кругу друзей.



После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте. За период борьбы многие из этих людей пострадали: кого-то травмировали, на кого завели дела, кого-то посадили в тюрьму. И всем им нужна поддержка.



В следующем году, мы встретим Новый год под Верховной Радой как традицию и как победители. С прошлого года, можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем — будем вспоминать, как побеждали.



На новогодней Софиевской или где бы ни был, люди не только подходят сделать фото на память, но и перечисляют причины, почему поддерживают. Говорят: мы поддерживаем вас, потому что это наша борьба, мы прорвемся. «Мы» прорвемся — это наиболее правильная формулировка. Не я, но «Мы» вместе прорвемся. Мы должны поставить их всех на свое место! Украина может победить только встав вместе!



И я чувствую, что в этом году нас будет миллионы!



С Новым годом! У нас все получится! Мы победим! Украина победит!