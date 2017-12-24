По информации украинских СМИ, плакат «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию» на здании на майдане Незалежности вывесили националисты.
СМИ публикуют фото, на котором несколько десятков человек в темной одежде и с файерами в руках стоят рядом с плакатом на крыше здания на Майдане. На снимке видно, что у многих из них закрыты лица.
«Представители „Нацкорпуса“ (организация „Национальный корпус“ создана на базе нацбатальона „Азов“) повесили на стенах ТЦ „Глобус“ огромный плакат с надписью „Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию“», — сообщает издание «Украинская правда». Плакат появился во время проведения сегодняшней акции с распитием кофе с конфетами от Roshen в центре Киева.
Судя по всему, авторы послания под «Мишей» имели в виду бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а под «Петей» — президента Украины Петра Порошенко, который, по некоторым данным, какое-то время жил в городе Бендеры (ранее являлся частью Молдавской ССР). Гагаузия — это автономное территориальное образование на юге Молдавии.
В акции «Кофе на Крещатике», которая прошла без каких-либо лозунгов и политической символики, приняли участие около 200 человек. На странице мероприятия в Facebook сообщалось, что его цель — «показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца». Ранее Саакашвили назвал акцию провокацией и призвал своих сторонников «держаться подальше от любителей порошенковского кофе».
Напомним, сторонники Саакашвили по воскресеньям проводят в центре Киева акции с требованием импичмента Петра Порошенко. Не обходится и без столкновений с полицией. Так, в прошлые выходные митингующие пошли на штурм Октябрьского дворца, где проходил концерт. В результате пострадали 60 правоохранителей.
«Представители „Нацкорпуса“ (организация „Национальный корпус“ создана на базе нацбатальона „Азов“) повесили на стенах ТЦ „Глобус“ огромный плакат с надписью „Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию“», — сообщает издание «Украинская правда». Плакат появился во время проведения сегодняшней акции с распитием кофе с конфетами от Roshen в центре Киева.
Судя по всему, авторы послания под «Мишей» имели в виду бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а под «Петей» — президента Украины Петра Порошенко, который, по некоторым данным, какое-то время жил в городе Бендеры (ранее являлся частью Молдавской ССР). Гагаузия — это автономное территориальное образование на юге Молдавии.
В акции «Кофе на Крещатике», которая прошла без каких-либо лозунгов и политической символики, приняли участие около 200 человек. На странице мероприятия в Facebook сообщалось, что его цель — «показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца». Ранее Саакашвили назвал акцию провокацией и призвал своих сторонников «держаться подальше от любителей порошенковского кофе».
Напомним, сторонники Саакашвили по воскресеньям проводят в центре Киева акции с требованием импичмента Петра Порошенко. Не обходится и без столкновений с полицией. Так, в прошлые выходные митингующие пошли на штурм Октябрьского дворца, где проходил концерт. В результате пострадали 60 правоохранителей.
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