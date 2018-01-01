Рамзан Кадыров прочитал стихи о сражении в снежки и елке

Глава Чечни поздравил всех с Новым годом и прочитал стихи.
В своем новогоднем обращении Рамзан Кадыров обратился к неизвестному «солидному другу» с предложением сразиться в снежки и не обижаться, если в него попадут.
Также глава Чечни в своем Telegram пожелал всем счастья и успехов.
Отметим, что 24 декабря глава Чечни в Грозном встретился с Дедом Морозом и вместе с ним посетил новогодние представления. Праздничный волшебник подарил Кадырову безрукавку и присвоил ему звание своего помощника по добрым делам.
Также глава Чечни в своем Telegram пожелал всем счастья и успехов.
Отметим, что 24 декабря глава Чечни в Грозном встретился с Дедом Морозом и вместе с ним посетил новогодние представления. Праздничный волшебник подарил Кадырову безрукавку и присвоил ему звание своего помощника по добрым делам.
С Новым годом! #мытаквидим pic.twitter.com/tbYop3gnjY— НТВ (@ntvru) 1 января 2018 г.
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