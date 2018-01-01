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    Рамзан Кадыров прочитал стихи о сражении в снежки и елке. Кадыров, Новый год, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРамзан Кадыров прочитал стихи о сражении в снежки и елке

    Рамзан Кадыров прочитал стихи о сражении в снежки и елке

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    Рамзан Кадыров прочитал стихи о сражении в снежки и елке

    Рамзан Кадыров прочитал стихи о сражении в снежки и елке

    Рамзан Кадыров прочитал стихи о сражении в снежки и елке

      Глава Чечни поздравил всех с Новым годом и прочитал стихи.

      В своем новогоднем обращении Рамзан Кадыров обратился к неизвестному «солидному другу» с предложением сразиться в снежки и не обижаться, если в него попадут.

      Также глава Чечни в своем Telegram пожелал всем счастья и успехов.

      Отметим, что 24 декабря глава Чечни в Грозном встретился с Дедом Морозом и вместе с ним посетил новогодние представления. Праздничный волшебник подарил Кадырову безрукавку и присвоил ему звание своего помощника по добрым делам.


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