Дед Мороз рассказал о новогодней просьбе Кадырова

Главный российский Дед Мороз впервые приехал в Грозный и вместе с Рамзаном Кадыровым посетил новогоднее представление.
Кадыров вместе с гостем из Великого Устюга посетил праздник, который устроили для детей погибших правоохранителей. Глава Чечни отметил, что уже много лет выполнял функции помощника Деда Мороза, а теперь знаменитый зимний волшебник и сам прибыл в Грозный.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Много лет я выполнял функции помощника Деда Мороза. Мы встречались с нашими детьми, народом, радовали их, делали все, чтобы наша республика стала сказкой, и чтобы к нам приехал наш российский Дед Мороз».
В свою очередь Дед Мороз, который сегодня посетил посетил школу и детский сад, назвал Грозный чистым и замечательным городом, а также рассказал, что попросил у него Кадыров, передает ТАСС.
Дед Мороз: «Глава Чечни попросил у меня на Новый год мир во всем мире. Когда он был маленьким, то просьбы о подарках у него были такими же, как и у всех детей».
Напомним, сейчас Дед Мороз продолжает свое предновогоднее путешествие. Всего главный праздничный персонаж посетит около 60 городов, в том числе за пределами страны.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Много лет я выполнял функции помощника Деда Мороза. Мы встречались с нашими детьми, народом, радовали их, делали все, чтобы наша республика стала сказкой, и чтобы к нам приехал наш российский Дед Мороз».
В свою очередь Дед Мороз, который сегодня посетил посетил школу и детский сад, назвал Грозный чистым и замечательным городом, а также рассказал, что попросил у него Кадыров, передает ТАСС.
Дед Мороз: «Глава Чечни попросил у меня на Новый год мир во всем мире. Когда он был маленьким, то просьбы о подарках у него были такими же, как и у всех детей».
Напомним, сейчас Дед Мороз продолжает свое предновогоднее путешествие. Всего главный праздничный персонаж посетит около 60 городов, в том числе за пределами страны.
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