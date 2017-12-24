Брачный контракт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Брачный контракт 16+
    •  

    Дед Мороз рассказал о новогодней просьбе Кадырова

    2 комментария
    Дед Мороз рассказал о новогодней просьбе Кадырова

    Дед Мороз рассказал о новогодней просьбе Кадырова

    Дед Мороз рассказал о новогодней просьбе Кадырова

    Главный российский Дед Мороз впервые приехал в Грозный и вместе с Рамзаном Кадыровым посетил новогоднее представление.

    Кадыров вместе с гостем из Великого Устюга посетил праздник, который устроили для детей погибших правоохранителей. Глава Чечни отметил, что уже много лет выполнял функции помощника Деда Мороза, а теперь знаменитый зимний волшебник и сам прибыл в Грозный.

    Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Много лет я выполнял функции помощника Деда Мороза. Мы встречались с нашими детьми, народом, радовали их, делали все, чтобы наша республика стала сказкой, и чтобы к нам приехал наш российский Дед Мороз».

    смотретьДед Мороз вместе с Кадыровым проведет президентскую елку в Чечне
    Дед Мороз вместе с Кадыровым проведет президентскую елку в Чечне
    В свою очередь Дед Мороз, который сегодня посетил посетил школу и детский сад, назвал Грозный чистым и замечательным городом, а также рассказал, что попросил у него Кадыров, передает ТАСС.

    Дед Мороз: «Глава Чечни попросил у меня на Новый год мир во всем мире. Когда он был маленьким, то просьбы о подарках у него были такими же, как и у всех детей».

    Напомним, сейчас Дед Мороз продолжает свое предновогоднее путешествие. Всего главный праздничный персонаж посетит около 60 городов, в том числе за пределами страны.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru