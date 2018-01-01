Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новогоднее обращение президента Украины к жителям Донбасса. В своем поздравлении Пётр Порошенко сказал, что Украина — их дом. Однако, как отметил Пушков, эти слова противоречат действиям Киева.
Алексей Пушков, сенатор: «После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что „их дом — Украина“. У цинизма, похоже, нет границ».
Отметим, что в своем поздравлении Порошенко упомянул и крымчан.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина».
Напомним, Крым вновь стал российским регионом после референдума, который прошел в марте 2014 года. 96,77% жителей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права.
Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил точку в вопросе о принадлежности Крыма. В интервью итальянской газете Libero он заявил, что Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда. Тем не менее, Украина продолжает считать Крым своей территорией.
После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.
Отметим, что в своем поздравлении Порошенко упомянул и крымчан.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина».
Напомним, Крым вновь стал российским регионом после референдума, который прошел в марте 2014 года. 96,77% жителей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права.
Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил точку в вопросе о принадлежности Крыма. В интервью итальянской газете Libero он заявил, что Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда. Тем не менее, Украина продолжает считать Крым своей территорией.
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