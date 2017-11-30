«Тема закрыта раз и навсегда»: Лавров поставил точку в вопросе Крыма

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда.
Такое заявление министр сделал в интервью итальянской газете Libero. Лавров подчеркнул, что жители Крыма сделали осознанный выбор и тем самым защитили свои интересы разгула украинских национал-радикальных элементов.
Сергей Лавров: «Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания. Такая форма реализации права на самоопределение была единственно возможным способом защиты жизненно важных интересов народа перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине, которые пришли к власти в результате совершенного ими в феврале 2014 года государственного переворота».
Лавров добавил, что на сегодняшний день очевидно, что «выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе».
При этом, говоря о ситуации на востоке Украины, министр отметил, что введение контингента ООН в Донбасс должно быть согласовано как с Киевом, так и с Донецком и Луганском, и возможно только после разведения сил сторон. Контингент ООН, добавил Лавров, должен обеспечивать «исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей».
Основной же формой урегулирования конфликта продолжают оставаться минские соглашения при сохранении всех существующих переговорных площадок — минской контактной группы и нормандского формата, заключил глава МИД.
Сергей Лавров: «Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания. Такая форма реализации права на самоопределение была единственно возможным способом защиты жизненно важных интересов народа перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине, которые пришли к власти в результате совершенного ими в феврале 2014 года государственного переворота».
Лавров добавил, что на сегодняшний день очевидно, что «выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе».
При этом, говоря о ситуации на востоке Украины, министр отметил, что введение контингента ООН в Донбасс должно быть согласовано как с Киевом, так и с Донецком и Луганском, и возможно только после разведения сил сторон. Контингент ООН, добавил Лавров, должен обеспечивать «исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей».
Основной же формой урегулирования конфликта продолжают оставаться минские соглашения при сохранении всех существующих переговорных площадок — минской контактной группы и нормандского формата, заключил глава МИД.
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