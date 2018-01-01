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    Названа возможная причина возгорания главной елки Сахалина

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    • Фото: Наталья Просвирина / vk.com
    Названа возможная причина возгорания главной елки Сахалина

    Названа возможная причина возгорания главной елки Сахалина

    Названа возможная причина возгорания главной елки Сахалина
  • Фото: Наталья Просвирина / vk.com

    • Главная новогодняя елка Сахалина могла загореться из-за неудачного запуска петарды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.

    Пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска: «Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия — несоблюдение техники безопасности при запуске петард».

    В пресс-службе уточнили, что демонтаж каркаса елки на площади Ленина завершается. В ближайшие сутки на ее месте установят 12-метровую елку из городского парка, передает РИА Новости.

    смотретьГлавная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
    Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
    Ранее сообщалось, что 25-метровая искусственная елка вспыхнула прямо во время новогодних гуляний в Южно-Сахалинске. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

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