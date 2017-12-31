В Челябинске, Оренбурге и Уфе встретили 2018 год

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  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
В Челябинске, Оренбурге и Уфе встретили 2018 год

В Челябинске, Оренбурге и Уфе встретили 2018 год

В Челябинске, Оренбурге и Уфе встретили 2018 год
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Новый 2018 год наступил в Уфе, Оренбурге, Челябинске, Салехарде, Новом Уренгое, Ханты-Мансийске, Сургуте, Перми, Кудымкаре, Кургане, Тюмени.

    В 22:00 по московскому времени Новый год наступил в Салехарде, Новом Уренгое, Ханты-Мансийске, Сургуте, Перми, Кудымкаре, Уфе, Оренбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени.

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