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    Владивосток, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре встретили Новый год

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    Владивосток, Хабаровск и <nobr>Комсомольск-на-Амуре</nobr> встретили Новый год

    Владивосток, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре встретили Новый год

    Владивосток, Хабаровск и <nobr>Комсомольск-на-Амуре</nobr> встретили Новый год
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Праздник продолжает путешествие по стране. Новый 2018-й год наступил уже в нескольких регионах России.

    В 17:00 по Москве Новый год наступил в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке и Владивостоке. Жители этих городов уже встретили 2018-й.










    смотретьНевероятная музыкальная сказка в канун Нового года! «Супер Новый год» — 31 декабря в 22:00
    Невероятная музыкальная сказка в канун Нового года! «Супер Новый год» — 31 декабря в 22:00
    Встречайте 2018-й и смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00 на НТВ. Наш телеканал впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов.

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