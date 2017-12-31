Владивосток, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре встретили Новый год

🇷🇺 С Новым годом, Владивосток, Хабаровск и Биробиджан! Feliz 2018, Vladivostok, Khabarovsk e Birobidjan! 🇷🇺

Владивосток,Приморье,Хабаровск и персонально @Kristina_KnA и Комсомольск-на -Амуре с Новым 2018!))))