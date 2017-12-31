Владивосток, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре встретили Новый год

Праздник продолжает путешествие по стране. Новый
2018-й год наступил уже в нескольких регионах России.
В 17:00 по Москве Новый год наступил в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке и Владивостоке. Жители этих городов уже встретили 2018-й.
Встречайте 2018-й и смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00 на НТВ. Наш телеканал впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов.
🇷🇺 С Новым годом, Владивосток, Хабаровск и Биробиджан! Feliz 2018, Vladivostok, Khabarovsk e Birobidjan! 🇷🇺— Helen Conceição (@Heliovna) 31 декабря 2017 г.
Владивосток,Приморье,Хабаровск и персонально @Kristina_KnA и Комсомольск-на -Амуре с Новым 2018!))))— Виталий Петров (@Vitaliy_2001) 31 декабря 2017 г.
С Новым годом , Владивосток!♥️👍🤗— Зоя✨ (@mashkovceva99) 31 декабря 2017 г.
Встречайте 2018-й и смотрите «Супер Новый год» в своем городе в 22:00 на НТВ. Наш телеканал впервые поздравляет зрителей с учетом часовых поясов.
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