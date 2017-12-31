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    Дуров: власти Ирана заблокировали доступ к Telegram

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    Дуров: власти Ирана заблокировали доступ к Telegram

    Дуров: власти Ирана заблокировали доступ к Telegram

    Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны. Это случилось на фоне антиправительственных акций в Иране.

    По словам Дурова, иранские власти решили закрыть доступ к Telegram после отказа администрации мессенджера заблокировать каналы организаторов массовых акций протеста в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

    Павел Дуров: «Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих».




    Массовые акции протеста в Иране начались на текущей неделе. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. В результате столкновений в городе Доруд погибли два человека. Кроме того, крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В частности, в Мешхеде полиция арестовала более 50 человек за участие в несанкционированной акции и уничтожение госсобственности.

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