Дуров: власти Ирана заблокировали доступ к Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны. Это случилось на фоне антиправительственных акций в Иране.
По словам Дурова, иранские власти решили закрыть доступ к Telegram после отказа администрации мессенджера заблокировать каналы организаторов массовых акций протеста в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Павел Дуров: «Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих».
Массовые акции протеста в Иране начались на текущей неделе. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. В результате столкновений в городе Доруд погибли два человека. Кроме того, крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В частности, в Мешхеде полиция арестовала более 50 человек за участие в несанкционированной акции и уничтожение госсобственности.
Павел Дуров: «Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих».
Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels.— Pavel Durov (@durov) 31 декабря 2017 г.
Массовые акции протеста в Иране начались на текущей неделе. Они были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. В результате столкновений в городе Доруд погибли два человека. Кроме того, крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В частности, в Мешхеде полиция арестовала более 50 человек за участие в несанкционированной акции и уничтожение госсобственности.
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