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    «Глупость года»: Пушков прокомментировал заявление об «уязвимости» Крымского моста

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Тимкив
    «Глупость года»: Пушков прокомментировал заявление об «уязвимости» Крымского моста

    «Глупость года»: Пушков прокомментировал заявление об «уязвимости» Крымского моста

    «Глупость года»: Пушков прокомментировал заявление об «уязвимости» Крымского моста
  • Фото: РИА Новости, Виталий Тимкив

    • Российский сенатор Алексей Пушков назвал заявление об «уязвимости» Крымского моста для украинских ракет глупостью года.

    Ранее генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что мост через Керченский пролив «с военной точки зрения является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования».

    Пушков на своей странице в Twitter написал, что это заявление — глупость год.



    В Крыму также уже отреагировали на заявления экс-военачальника. Так, депутат Госсовета Владислав Ганжара назвал выпад Романенко абсурдным и враждебным.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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