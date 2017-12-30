«Глупость года»: Пушков прокомментировал заявление об «уязвимости» Крымского моста

Российский сенатор Алексей Пушков назвал заявление об «уязвимости» Крымского моста для украинских ракет глупостью года.
Ранее генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что мост через Керченский пролив «с военной точки зрения является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования».
Пушков на своей странице в Twitter написал, что это заявление — глупость год.
В Крыму также уже отреагировали на заявления экс-военачальника. Так, депутат Госсовета Владислав Ганжара назвал выпад Романенко абсурдным и враждебным.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.
Пушков на своей странице в Twitter написал, что это заявление — глупость год.
Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины — глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 декабря 2017 г.
В Крыму также уже отреагировали на заявления экс-военачальника. Так, депутат Госсовета Владислав Ганжара назвал выпад Романенко абсурдным и враждебным.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.
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