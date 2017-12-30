В Крыму ответили на заявление украинского генерала об уязвимости Крымского моста

Заявление украинских властей об уязвимости Крымского моста является враждебным и абсурдным. Такое мнение выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.
Владислав Ганжара: «Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа».
По его словам, сделавший подобное заявление генерал является «не совсем адекватным» и до конца не понимает возможных последствий таких действий, сообщает RT.
Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин со своей стороны отметил, что мост в первую очередь служит для улучшения жизни мирных граждан, поэтому подобные заявление не красят высокопоставленных военных чиновников. При этом мост, по словам Швыткина, находится в «надежных руках».
Юрий Швыткин: «У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ».
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования. В Совфеде предупредили, что любая атака Крымского моста будет расценена как посягательство на территориальную целостность России и безопасность ее граждан.
По его словам, сделавший подобное заявление генерал является «не совсем адекватным» и до конца не понимает возможных последствий таких действий, сообщает RT.
Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин со своей стороны отметил, что мост в первую очередь служит для улучшения жизни мирных граждан, поэтому подобные заявление не красят высокопоставленных военных чиновников. При этом мост, по словам Швыткина, находится в «надежных руках».
Юрий Швыткин: «У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ».
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования. В Совфеде предупредили, что любая атака Крымского моста будет расценена как посягательство на территориальную целостность России и безопасность ее граждан.
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