В Совфеде назвали детским лепетом слова украинского генерала об «уязвимости» Крымского моста

Первый запред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова украинского генерала Игоря Романенко, заявившего, что Крымский мост уязвим для ударов ракет.
Российский сенатор в разговоре с RT подчеркнул, что Крымский мост является гражданским, а не военным объектом. Но в случае появления в небе ракеты, нацеленной на мост, или авиации, Россия не будет церемониться. Клинцевич также отметил, что украинский генерал Романенко рассуждает неадекватно, поскольку не осознает возможные катастрофические последствия, а подобные заявления — детский лепет.
Франц Клинцевич: «Сумасшедших, которые ходят в погонах на территории Украины, не так много. А что касается нормальных людей, то они понимают, что это контрпродуктивно и крайне опасно. Как только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту, мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России. Поэтому это все детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий».
Сенатор добавил, что после завершения строительства Крымского моста «совсем по-другому забьется сердце Крыма». При этом он подчеркнул, что попытки спекулировать на крымском вопросе уже вызывают раздражение.
Франц Клинцевич: «Сумасшедших, которые ходят в погонах на территории Украины, не так много. А что касается нормальных людей, то они понимают, что это контрпродуктивно и крайне опасно. Как только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту, мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России. Поэтому это все детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий».
Сенатор добавил, что после завершения строительства Крымского моста «совсем по-другому забьется сердце Крыма». При этом он подчеркнул, что попытки спекулировать на крымском вопросе уже вызывают раздражение.
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