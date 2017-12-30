Двое рабочих погибли под обвалившимся грунтом в Саранске

В МЧС сообщили, что двое рабочих, которых завалил грунт при прокладке труб, погибли.
Спасатели извлекли из-под завалов грунта в Саранске двоих рабочих, но к тому моменту они уже не подавали признаков жизни. Врачи констатировали их смерть.
МЧС по Республике Мордовия: «В настоящее время мужчины извлечены из-под завала. Медики констатировали их смерть».
Обвал грунта произошел на улице Ворошилова, когда рабочие занимались прокладкой труб на территории строящегося объекта. Под завалы попали два человека. Спасти их не удалось, хотя в операции участвовали более 20 человек и пять единиц техники.
МЧС по Республике Мордовия: «В настоящее время мужчины извлечены из-под завала. Медики констатировали их смерть».
Обвал грунта произошел на улице Ворошилова, когда рабочие занимались прокладкой труб на территории строящегося объекта. Под завалы попали два человека. Спасти их не удалось, хотя в операции участвовали более 20 человек и пять единиц техники.
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