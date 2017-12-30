В Саранске при прокладке труб обвалился грунт: два человека под завалами

В МЧС сообщили о том, что сегодня утром в городе Саранске произошел обвал грунта. Не исключено, что есть жертвы.
По данным спасателей, обвал произошел во время работ по прокладке труб на улице Ворошилова в районе дома №4. Под завалами грунта оказались двое рабочих. ЧП произошло около 11:30.
По данным «Интерфакса», спасатели откапывают попавших под завалы людей, но шансы, что они остались живы, минимальны.
По данным «Интерфакса», спасатели откапывают попавших под завалы людей, но шансы, что они остались живы, минимальны.
Комментарии