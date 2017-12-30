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    В Саранске при прокладке труб обвалился грунт: два человека под завалами

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    В Саранске при прокладке труб обвалился грунт: два человека под завалами

    В Саранске при прокладке труб обвалился грунт: два человека под завалами

    В МЧС сообщили о том, что сегодня утром в городе Саранске произошел обвал грунта. Не исключено, что есть жертвы.

    По данным спасателей, обвал произошел во время работ по прокладке труб на улице Ворошилова в районе дома №4. Под завалами грунта оказались двое рабочих. ЧП произошло около 11:30.

    По данным «Интерфакса», спасатели откапывают попавших под завалы людей, но шансы, что они остались живы, минимальны.

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