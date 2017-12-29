НТВ-видение
ТВ-Эфир
НТВ-видение
    •  

    Болельщик Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия российских городов

    8 комментариев
    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    Болельщик Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия российских городов

    Болельщик Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия российских городов

    Болельщик Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия российских городов
  • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

    • Фанат сборной Исландии, который собрался приехать на чемпионат мира 2018 года, пожаловался на малое число согласных в названиях российских городов.

    Поклонник футбола, которого зовут Гундермурд Сигурдфлордбрадсен, рассказал, что изучил карту России и был удивлен «тяжелыми названиями городов с маленьким количеством согласных букв — Сочи, Казань, Москва».

    Тем не менее, исландец пообещал принять приглашение своего друга из России и приехать на ЧМ-2018. Более того, он заявил, что пригласит друга в свою страну и вместе с ним посетит Киркьюбайарклёйстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайёкюдль, передает Eurosport.

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборной Исландии предстоит играть с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru