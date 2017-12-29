Болельщик Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия российских городов

Фанат сборной Исландии, который собрался приехать на чемпионат мира 2018 года, пожаловался на малое число согласных в названиях российских городов.
Поклонник футбола, которого зовут Гундермурд Сигурдфлордбрадсен, рассказал, что изучил карту России и был удивлен «тяжелыми названиями городов с маленьким количеством согласных букв — Сочи, Казань, Москва».
Тем не менее, исландец пообещал принять приглашение своего друга из России и приехать на ЧМ-2018. Более того, он заявил, что пригласит друга в свою страну и вместе с ним посетит Киркьюбайарклёйстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайёкюдль, передает Eurosport.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборной Исландии предстоит играть с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.
Тем не менее, исландец пообещал принять приглашение своего друга из России и приехать на ЧМ-2018. Более того, он заявил, что пригласит друга в свою страну и вместе с ним посетит Киркьюбайарклёйстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайёкюдль, передает Eurosport.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборной Исландии предстоит играть с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.
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