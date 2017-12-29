Новый стадион, парад на Неве, МРТ для мумии: корреспонденты НТВ-Петербург вспомнили главные события 2017-го

Трагедией года стал взрыв самодельной бомбы в метрополитене. Однако уходящий
2017-й запомнится в том числе спорами о передаче Исаакия РПЦ, открытием стадиона «Санкт-Петербург» и феерическим парадом в день ВМФ.
Апрельский теракт в петербургском метро, безусловно, стал трагедией уходящего года. Он навсегда останется в сердцах и памяти горожан. Возможно, именно со взрывом в вагоне подземки для большинства будет ассоциироваться 2017-й.
Но этот год был наполнен не только драматическими событиями. В истории Северной столицы останутся и грандиозное открытие стадиона на Крестовском, и таинственное МРТ эрмитажной мумии, и умилительное рождение мини-лошади размером с кошку.
Корреспонденты НТВ-Петербург выбрали свои главные события уходящего 2017 года.
Но этот год был наполнен не только драматическими событиями. В истории Северной столицы останутся и грандиозное открытие стадиона на Крестовском, и таинственное МРТ эрмитажной мумии, и умилительное рождение мини-лошади размером с кошку.
Корреспонденты НТВ-Петербург выбрали свои главные события уходящего 2017 года.
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