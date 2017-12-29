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    Новый стадион, парад на Неве, МРТ для мумии: корреспонденты НТВ-Петербург вспомнили главные события 2017-го. Ленинградская область, НТВ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый стадион, парад на Неве, МРТ для мумии: корреспонденты НТВ-Петербург вспомнили главные события 2017-го

    Новый стадион, парад на Неве, МРТ для мумии: корреспонденты НТВ-Петербург вспомнили главные события 2017-го

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    Новый стадион, парад на Неве, МРТ для мумии: корреспонденты НТВ-Петербург вспомнили главные события 2017-го

    Новый стадион, парад на Неве, МРТ для мумии: корреспонденты <nobr>НТВ-Петербург</nobr> вспомнили главные события <nobr>2017-го</nobr>

      Трагедией года стал взрыв самодельной бомбы в метрополитене. Однако уходящий 2017-й запомнится в том числе спорами о передаче Исаакия РПЦ, открытием стадиона «Санкт-Петербург» и феерическим парадом в день ВМФ.

      Апрельский теракт в петербургском метро, безусловно, стал трагедией уходящего года. Он навсегда останется в сердцах и памяти горожан. Возможно, именно со взрывом в вагоне подземки для большинства будет ассоциироваться 2017-й.

      Но этот год был наполнен не только драматическими событиями. В истории Северной столицы останутся и грандиозное открытие стадиона на Крестовском, и таинственное МРТ эрмитажной мумии, и умилительное рождение мини-лошади размером с кошку.

      Корреспонденты НТВ-Петербург выбрали свои главные события уходящего 2017 года.

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