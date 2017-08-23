Петербургские медики поставили диагноз египетской мумии из Эрмитажа

Уникальное исследование прошло в клинической больнице №122 по просьбе сотрудников Эрмитажа. Ученые-египтологи захотели взглянуть в лицо прошлому и узнать о происхождении мумии и причине ее смерти.

Редкий пациент был доставлен в 122-ю клиническую больницу Петербурга. Это певица египтянка по имени Бабат. Ее возраст — около двух с половиной тысяч лет. Мумия долгое время не покидала стен фондохранилища Эрмитажа.



На уникальную процедуру решились ради того, чтобы узнать, как же выглядела зажиточная горожанка. Об этом сотрудники Эрмитажа расскажут на специальной пресс-конференции. Но предварительные результаты уже известны.



Репортаж корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.



Египтянку из Фив к приемному покою доставляют в сопровождении машины полиции и в специальной музейной карете скорой помощи экспонатам с определенным микроклиматом внутри. В больницу в прямом смысле слова дорогого пациента завозят медленно и с осторожностью. Под пристальным взглядом вооруженной охраны. Заведующий отделом Востока вскрывает музейный ящик с мумией и передает ее в руки медиков.



Сотрудники Эрмитажа представляют пациентку как египтянку Бабат, певицу древнего храма. Она свидетельница рассвета египетской цивилизации. Но ее лица за две с половиной тысячи лет не видел никто. Сотрудники Эрмитажа по сей день не решались вскрыть туго связанные бинты, наложенные на тело при бальзамировании. Так что исследование на компьютерном томографе — первая попытка заглянуть в лицо прошлому.



Рентгеновские лучи проходят сквозь тело древнего человека. Появляется первое изображение на экране. До этого ученые основывались лишь на записях коллег XIX века и считывали иероглифы на саркофаге. Но факты, которые вскрыла современная медицина, заставила провести дополнительные научные исследования.



Перепутать саркофаги могли во время революции или в годы блокады. Но вероятность такой ошибки ученые считали минимальной.



Андрей Николаев, заместитель заведующего отделом Востока: «У нас еще на постоянной экспозиции есть саркофажный комплекс человека по имени Пакеж. С большой долей вероятности это мумия может быть из этого комплекса. По времени это примерно то же самое, может, лет на 100 раньше, то есть VII-VIII век до нашей эры».



Сигнал за сигналом современный аппарат продолжает раскрывать тайны загадочной мумии. Вместо внутренних органов медики обнаружили пока неизвестное наполнение. Судя по способам бальзамирования, этот египтянин из знатного рода. Но еще одна цель исследования — выяснить причину смерти. Медики ставят предварительные диагнозы.



Вячеслав Декан, заведующий рентгенологическим отделением клинической больницы №122: «Есть изменения, которые мы называем остеохондрозом и артрозом суставов».



Загадочному древнему египтянину назначают еще одно исследование — МРТ. По правилам безопасности осмотр металлоискателем — необходимость. Тут нет никаких исключений даже для музейных экспонатов. На исследование собрались заведующие многих кафедр клиники. И тут возникли непредвиденные помехи. Аппарат не видит мумию. Но мистическим обстоятельствам нашли научное объяснение.



Вячеслав Ратников, заместитель главного врача по медицинской части Клинической больницы №122 им. Л. Г. Соколова: «Мы понимаем, что получить состояние магнитного поля, которое бы позволило получать диагностическую информацию в условиях того, что мумия была обработана специальными средствами, маслами мы не можем. Поэтому она дает такой же фон, как металлосодержащие частицы в теле пациента».



Сделав всё что могли, лучшие научные умы отправились фотографироваться на память об этом грандиозном событии, а пациент пока ждал своего часа, не только сохранив тайны, но еще и добавив их.



Медицинские снимки теперь дополнят египетскую коллекцию Эрмитажа. Если исследования окажутся полезными, на прием к врачу запишут и других тысячелетних мумий.