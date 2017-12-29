В России набирает популярность гастрономический туризм

В преддверии праздников многие россияне задаются вопросом, куда бы съездить в дни новогодних каникул. С выбором может помочь «Гастрономическая карта России». Теперь есть и такая. Именно гастротуризм стал одним из самым популярных видов отдыха в нашей стране в уходящем году. Национальная кухня, оригинальные блюда, плоды импортозамещения — ради всего этого люди готовы ехать за тридевять земель.

Для гастрономического туризма у нашей страны большой потенциал. Русские застолья всегда поражали гостей размахом, изобилием и изысканными угощениями. За икрой и свежими морепродуктами следует отправится во Владивосток. Местные повара точно знают, как приготовить дары Тихого океана и как впечатлить гостей. Тех, кому рыба не по вкусу, порадует кухня Дагестана. Истинные мясоеды никогда не откажутся от сочного бараньего шашлыка, тем более когда его подают на углях.



К международному признанию стремятся и в Сибири. Юрист Алексей Крестьянов, вдохновившись вкусом и ароматом европейского вяленого мяса, решил сам приготовить хамон. Попытка удалась, началось домашнее производство. Теперь сибиряк планирует выйти на глобальный рынок.



В Москве можно попробовать все и сразу. Искушенных посетителей ждут тысячи заведений, начиная от скромных закусочных и заканчивая фешенебельными ресторанами. Столичная кулинария издавна была хлебосольной и разнообразной, вбирая лучшее со всех земель и народов. Сегодня в Москве можно отведать блюда на любой вкус. На прилавках представлена русская выпечка, мексиканские закуски, вьетнамские супы, марокканские деликатесы и многое другое.



В этом году стартовал туристический проект «Гастрономическая карта России». Команда экспертов отправилась в автомобильную экспедицию по стране в поиске уникальных продуктов и блюд. Уже исследованы 10 регионов, впереди еще 75. Для гурманов карта станет гидом, указывающим, где и что попробовать, а для областей — стимулом развивать сельское хозяйство. Подробности — в репортаже корреспондента Никиты Молодницкого.