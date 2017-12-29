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    Росприроднадзор изучил синий снег из Петербурга

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    • Фото: vk.com
    Росприроднадзор изучил синий снег из Петербурга

    Росприроднадзор изучил синий снег из Петербурга

    Росприроднадзор изучил синий снег из Петербурга
  • Фото: vk.com

    • Эксперты не нашли токсинов в пробах синего снега в Петербурге.

    Специалисты ведомства изучили пробы, отобранные в минувший вторник, 26 декабря, на Аптекарском проспекте, и пришли к выводу, что они не токсичны, а вещество, которое привело к изменению цвета снега, не угрожает окружающей среде. Оно относится к группе веществ, близких по составу к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок.

    Также эксперты говорят о том, что снег мог стать синим из-за работ по демонтажу здания химико-фармацевтического завода, на стенах которого были видны следы краски. Жители расположенных неподалеку от этого здания домов фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цвета снега.

    смотретьВ Петербурге отправили на анализ синий снег
    В Петербурге отправили на анализ синий снег
    Результаты лабораторного исследования решили направить в Госстройнадзор для проведения проверки, сообщили в департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

    В Петербурге выпал синий снег. Причина аномалии пока не известна.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2017 г.

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