Росприроднадзор изучил синий снег из Петербурга

Эксперты не нашли токсинов в пробах синего снега в Петербурге.
Специалисты ведомства изучили пробы, отобранные в минувший вторник, 26 декабря, на Аптекарском проспекте, и пришли к выводу, что они не токсичны, а вещество, которое привело к изменению цвета снега, не угрожает окружающей среде. Оно относится к группе веществ, близких по составу к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок.
Также эксперты говорят о том, что снег мог стать синим из-за работ по демонтажу здания химико-фармацевтического завода, на стенах которого были видны следы краски. Жители расположенных неподалеку от этого здания домов фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цвета снега.
Результаты лабораторного исследования решили направить в Госстройнадзор для проведения проверки, сообщили в департаменте Росприроднадзора по СЗФО.
Также эксперты говорят о том, что снег мог стать синим из-за работ по демонтажу здания химико-фармацевтического завода, на стенах которого были видны следы краски. Жители расположенных неподалеку от этого здания домов фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цвета снега.
Результаты лабораторного исследования решили направить в Госстройнадзор для проведения проверки, сообщили в департаменте Росприроднадзора по СЗФО.
В Петербурге выпал синий снег. Причина аномалии пока не известна.Опубликовано НТВ 26 декабря 2017 г.
Комментарии