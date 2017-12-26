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    В Петербурге отправили на анализ синий снег. Санкт-Петербург, снег, соцсети, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге отправили на анализ синий снег

    В Петербурге отправили на анализ синий снег

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    В Петербурге отправили на анализ синий снег

    В Петербурге отправили на анализ синий снег

    В Петербурге отправили на анализ синий снег

      Роспотребнадзор заинтересовался необычным цветом осадков, выпавших в Петроградском районе города.

      В социальных сетях обсуждают необычное явление, с которым столкнулись жители Петроградского района. Сегодня во дворах на Аптекарском проспекте обнаружили синий, местами фиолетовый снег.

      По словам очевидцев, особенно яркий оттенок был замечен возле здания химико-фармацевтического завода, где ведется демонтаж. Разноцветные сугробы, фотографии которых были опубликованы в Интернете, заинтересовали и специалистов Росприроднадзора.

      Сейчас инспекторы выясняют причины их возникновения. Синий снег взят на анализ в лабораторию. Ожидается, что промежуточные результаты исследования станут известны до конца недели.

      В Петербурге выпал синий снег. Причина аномалии пока не известна.

      Опубликовано НТВ 26 декабря 2017 г.

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