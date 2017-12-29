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    Суд заочно приговорил финансиста Браудера к 9 годам заключения. Великобритания, отмывание денег, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд заочно приговорил финансиста Браудера к 9 годам заключения

    Суд заочно приговорил финансиста Браудера к 9 годам заключения

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    Суд заочно приговорил финансиста Браудера к 9 годам заключения

    Суд заочно приговорил финансиста Браудера к 9 годам заключения

    Суд заочно приговорил финансиста Браудера к 9 годам заключения

      Суд в Москве признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов на сумму более 3 млрд рублей.

      Тверской суд в Москве признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным по делу о преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на сумму более 3 млрд рублей. Финансиста заочно приговорили к 9 годам лишения свободы, передает ТАСС. Браудера и его партнера Ивана Черкасова также обязали уплатить налоги на общую сумму 4,2 млрд рублей. Напомним, сейчас британский инвестор объявлен в международный розыск.

      В России главу Hermitage Capital Уильяма Браудера обвиняют в неуплате налогов, намеренном банкротстве компании «Дальняя степь» и выводе за рубеж акций «Газпрома». В 2005 году ему запретили въезд в Россию. Впоследствии основным фигурантом дела против Hermitage Capital стал юрист Сергей Магнитский.

      смотретьЮрий Чайка в интервью НТВ: Уильям Браудер — международный мошенник
      Юрий Чайка в интервью НТВ: Уильям Браудер — международный мошенник
      В июле 2013 года Тверской суд Москвы уже признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и также приговорил к девяти годам лишения свободы.

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