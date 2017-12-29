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    Правда ли, что Кшесинская была беременна от Николая II: расследование НТВ. Николай II, Романовы, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравда ли, что Кшесинская была беременна от Николая II: расследование НТВ

    Правда ли, что Кшесинская была беременна от Николая II: расследование НТВ

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    Правда ли, что Кшесинская была беременна от Николая II: расследование НТВ

    Правда ли, что Кшесинская была беременна от Николая II: расследование НТВ

    Правда ли, что Кшесинская была беременна от Николая II: расследование НТВ

      Журналисты «Московского комсомольца» привели в действие настоящую информационную бомбу, сообщив о якобы обнаруженном дневнике Матильды Кшесинской, из которого следует, что балерина ждала ребенка от будущего императора Николая II.

      Все события из мира политики и экономики обогнала по своей сенсационности новость из Госархива о том, что балерина Матильда Кшесинская ждала ребенка от цесаревича Николая. В Госархив полетел запрос. И на него пришел ответ. В него включена машинописная копия воспоминаний балерины, сделанная еще до издания ее дневников.

      В них Матильда Кшесинская описывала несчастный случай, который произошел зимой 1893 года. Во время прогулки сани с балериной опрокинулись, и прима, по ее собственному выражению «сильно расшибла себе руку, да и вся расшиблась». Но спустя больше века выяснилось, что были еще слова, вычеркнутые из рукописи чьей-то таинственной рукой.

      Из дневника Матильды Кшесинской: «Если бы не это несчастье, я скоро стала бы матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от наследника, но это неправда. Я часто сожалела, что не имела».

      То, что этот фрагмент дневника действительно подлинный, подтвердили в Госархиве.

      Лидия Петрушева, заведующая архивохранилищем коллекции документов по истории белого движения и эмиграции Госархива РФ: «Фрагмент воспоминаний Матильды Кшесинской, где она говорит о том, что она потеряла ребенка в результате несчастного случая, является подлинным. Эти документы действительно хранятся в Госархиве РФ».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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