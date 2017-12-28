В Госархиве нашли сведения о беременности Кшесинской от Николая II

Директор Госархива Лариса Рогова подтвердила, что в мемуарах балерины Матильды Кшесинской был абзац о беременности от цесаревича Николая.
Как рассказала Роговая в интервью радиостанции «Говорит Москва», Кшесинская действительно писала о неудачной беременности от Николая II, но позже собственноручно вычеркнула этот абзац. Поэтому в изданных дневниках балерины этого отрывка нет. Отмечается, что документ с признанием Кшесинской обнаружил журналист «МК» при работе с воспоминаниями балерины в архиве.
Лариса Рогова, директор Госархива: «Сотрудник газеты „Московский комсомолец“ А. Добровольский действительно работал с документами фонда №10060, в составе которого находится на хранении машинописный вариант с правкой воспоминаний М. Кшесинской, изданных в 1955 г. В них имеется зачеркнутый фрагмент воспоминаний, приведенный журналистом в своей статье. Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М. Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является».
В отрывке, о котором идет речь, Кшесинская рассказывает о том, что потеряла ребенка от наследника российского престола, после того как выпала из саней и сильно расшиблась.
Отрывок из воспоминаний Кшесинской: «Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно… расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела».
Напомним, интерес к истории отношений Матильды и будущего императора Николая II вспыхнул на фоне выхода фильм Алексея Учителя «Матильда».
Главным противником фильма стала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая критиковала картину, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства, и даже собрала более 100 тысяч подписей против картины. Однако проверки не подтвердили обвинений Поклонской.
Лариса Рогова, директор Госархива: «Сотрудник газеты „Московский комсомолец“ А. Добровольский действительно работал с документами фонда №10060, в составе которого находится на хранении машинописный вариант с правкой воспоминаний М. Кшесинской, изданных в 1955 г. В них имеется зачеркнутый фрагмент воспоминаний, приведенный журналистом в своей статье. Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М. Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является».
В отрывке, о котором идет речь, Кшесинская рассказывает о том, что потеряла ребенка от наследника российского престола, после того как выпала из саней и сильно расшиблась.
Отрывок из воспоминаний Кшесинской: «Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно… расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела».
Напомним, интерес к истории отношений Матильды и будущего императора Николая II вспыхнул на фоне выхода фильм Алексея Учителя «Матильда».
Главным противником фильма стала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая критиковала картину, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства, и даже собрала более 100 тысяч подписей против картины. Однако проверки не подтвердили обвинений Поклонской.
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