Скандалы вокруг «Матильды» подняли вопрос о тайнах знаменитой балерины

Выхода на экраны «Матильды» весь последний год одни ждали с большим нетерпением, а другие — с тревогой. Что творится вокруг мало чем примечательной костюмированной исторической мелодрамы, всероссийская премьера которой состоялась на этой неделе?
На это событие в нормальной ситуации отреагировали бы только кинокритики, но благодаря разгоревшейся скандальной шумихе оно привлекло внимание буквально всех российских и мировых СМИ.
В спор втянули даже высшее дворянство. Дальняя родственница самого императора Ольга Куликовская-Романова, вдова племянника Николая II, высказалась о картине.
Ольга Куликовская-Романова: «Это кощунство».
Что зрители увидели на экране? Может, им пришлась по душе политико-авантюрная линия, понравилась красочная костюмированная мелодрама для любителей хруста французских булок или высокая трагедия — борьба любви и долга?
Говорят, после тайных свиданий с Кшесинской будущий император тайком, как шпион, пересекал Дворцовую площадь, проходил в тени Александрийской колонны, чтобы пробраться в свои покои в Зимнем дворце. Но что в это время думала, оставшись одна, Матильда? Ответ могут дать ее дневники, которые хранят в Театральном музее как реликвию.
Ирина Гамула, замдиректора Театрального музея им. Бахрушина: «Он был достаточно осторожен в этих отношениях, их роман закончился в 1894 году, наши дневники обрываются только 1892 годом».
Почему Матильда решила не документировать самое интересное? Потому что у истории было пикантное продолжение, уверен Юрий Севенард. Его мама вполне могла быть ребенком балерины от Николая II. Рожденную вне брака девочку отдали брату Матильды на воспитание. И Кшесинская когда-то даже собиралась сама открыть какую-то тайну.
Юрий Севенард: «Она в 93 года написала мне письмо, но я на эту встречу не поехал».
А может, тайна была другой? Пожилая балерина умерла за границей и перед смертью могла хотеть раскрыть тайну о сокровищах, спрятанных в городе своей славы и юности. Кшесинская ведь действительно была сказочно богата.
Олег Вареник, историк: «Ни одна вещь ни у нас, ни за границей еще не всплыла».
Еще один Севенард — Константин, он сын Юрия и, получается, возможный правнук Кшесинской. Посмотрев в Петербурге премьеру «Матильды», он ждет от фильма конкретных результатов.
Константин Севенард: «Я надеюсь, что перезахоронят бабушку как дочь Матильды Кшесинской и Николая».
О художественных достоинствах и недостатках картины говорят куда меньше, чем о связанном с ней скандале. Подробности шумихи вокруг «Матильды» — в видеоматериале.
В спор втянули даже высшее дворянство. Дальняя родственница самого императора Ольга Куликовская-Романова, вдова племянника Николая II, высказалась о картине.
Ольга Куликовская-Романова: «Это кощунство».
Что зрители увидели на экране? Может, им пришлась по душе политико-авантюрная линия, понравилась красочная костюмированная мелодрама для любителей хруста французских булок или высокая трагедия — борьба любви и долга?
Говорят, после тайных свиданий с Кшесинской будущий император тайком, как шпион, пересекал Дворцовую площадь, проходил в тени Александрийской колонны, чтобы пробраться в свои покои в Зимнем дворце. Но что в это время думала, оставшись одна, Матильда? Ответ могут дать ее дневники, которые хранят в Театральном музее как реликвию.
Ирина Гамула, замдиректора Театрального музея им. Бахрушина: «Он был достаточно осторожен в этих отношениях, их роман закончился в 1894 году, наши дневники обрываются только 1892 годом».
Почему Матильда решила не документировать самое интересное? Потому что у истории было пикантное продолжение, уверен Юрий Севенард. Его мама вполне могла быть ребенком балерины от Николая II. Рожденную вне брака девочку отдали брату Матильды на воспитание. И Кшесинская когда-то даже собиралась сама открыть какую-то тайну.
Юрий Севенард: «Она в 93 года написала мне письмо, но я на эту встречу не поехал».
А может, тайна была другой? Пожилая балерина умерла за границей и перед смертью могла хотеть раскрыть тайну о сокровищах, спрятанных в городе своей славы и юности. Кшесинская ведь действительно была сказочно богата.
Олег Вареник, историк: «Ни одна вещь ни у нас, ни за границей еще не всплыла».
Еще один Севенард — Константин, он сын Юрия и, получается, возможный правнук Кшесинской. Посмотрев в Петербурге премьеру «Матильды», он ждет от фильма конкретных результатов.
Константин Севенард: «Я надеюсь, что перезахоронят бабушку как дочь Матильды Кшесинской и Николая».
О художественных достоинствах и недостатках картины говорят куда меньше, чем о связанном с ней скандале. Подробности шумихи вокруг «Матильды» — в видеоматериале.
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