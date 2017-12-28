Грудинин приехал в ЦИК с цветами для Памфиловой

Директор подмосковного Совхоза имени Ленина и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин подал документы в Центральную избирательную комиссию.
В ЦИК Грудинин пришел вместе с лидером партии Геннадием Зюгановым, который намерен возглавить его избирательный штаб. Кроме необходимых документов, коммунисты принесли букет цветов, чтобы поздравить с наступающим Новым годом Эллу Памфилову. Грудинин также сообщил журналистам, что уверен в успехе своей кампании.
Павел Грудинин: «Мы проведем эту кампанию достойно, ярко. Главное, чтобы наши конкуренты, противники, политические оппоненты сделали то же самое. Потому что если будет честная компания, то у меня, например, нет сомнений в победе наши социалистических принципов».
Грудинина выдвинули кандидатом в президенты от КПРФ на партийном съезде 23 декабря.
Павел Грудинин: «Мы проведем эту кампанию достойно, ярко. Главное, чтобы наши конкуренты, противники, политические оппоненты сделали то же самое. Потому что если будет честная компания, то у меня, например, нет сомнений в победе наши социалистических принципов».
Грудинина выдвинули кандидатом в президенты от КПРФ на партийном съезде 23 декабря.
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