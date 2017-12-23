Съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом в президенты

Высший руководящий орган КПРФ — съезд партии — выдвинул директора подмосковного Совхоза имени Ленина, беспартийного Павла Грудинина, кандидатом на выборы президента 2018 года.
Решение об этом принято по итогам тайного голосования делегатов съезда.
Документы для выдвижения кандидата КПРФ собирается подать в Центризбирком до конца следующей недели. Предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвинувших Грудинина, возглавит 73-летний лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который неизменно выдвигался кандидатом на четырех предыдущих президентских выборах.
57-летний Павел Грудинин, инженер-механик по образованию, известен в первую очередь как председатель подмосковного Совхоза имени Ленина. Он возглавил совхоз еще в суровые 90-е годы и успешно руководит им до сих пор, за что удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». На сегодняшний день Совхоз имени Ленина — крупнейший в стране производитель клубники и единственное предприятие, которое в промышленных масштабах выращивает эту ягоду в московском регионе. Как говорил сам Грудинин, в совхозе он отказался от либеральных изменений, которые проводились в нашей стране последние 25 лет, и сохранил социалистические принципы.
У Грудинина есть не только хозяйственный, но и некоторый политический опыт: он трижды избирался депутатом Московской областной думы и работал там до 2011 года, а прошлым летом был избран председателем Совета депутатов городского поселения Видное Московской области. Кроме того, в 2001 году он закончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». В интервью НТВ Грудинин изложил свои взгляды на управление государством.
Павел Грудинин, директор Совхоза имени Ленина: «Принципы управления одни и те же, главное — не нужно врать людям и не нужно давать возможности воровать у населения, у народа. Принципы одни и те же у управления. Хочешь узнать человека — дай ему в руки власть. Пока вы не дадите власть в руки человека, вы не узнаете, что он делает».
Павел Грудинин женат и имеет двух взрослых сыновей.
Напомним, президентская избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, Участвовать в выборах президента намерены 17 партий и 19 самовыдвиженцев.
Документы для выдвижения кандидата КПРФ собирается подать в Центризбирком до конца следующей недели. Предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвинувших Грудинина, возглавит 73-летний лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который неизменно выдвигался кандидатом на четырех предыдущих президентских выборах.
57-летний Павел Грудинин, инженер-механик по образованию, известен в первую очередь как председатель подмосковного Совхоза имени Ленина. Он возглавил совхоз еще в суровые 90-е годы и успешно руководит им до сих пор, за что удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». На сегодняшний день Совхоз имени Ленина — крупнейший в стране производитель клубники и единственное предприятие, которое в промышленных масштабах выращивает эту ягоду в московском регионе. Как говорил сам Грудинин, в совхозе он отказался от либеральных изменений, которые проводились в нашей стране последние 25 лет, и сохранил социалистические принципы.
У Грудинина есть не только хозяйственный, но и некоторый политический опыт: он трижды избирался депутатом Московской областной думы и работал там до 2011 года, а прошлым летом был избран председателем Совета депутатов городского поселения Видное Московской области. Кроме того, в 2001 году он закончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». В интервью НТВ Грудинин изложил свои взгляды на управление государством.
Павел Грудинин, директор Совхоза имени Ленина: «Принципы управления одни и те же, главное — не нужно врать людям и не нужно давать возможности воровать у населения, у народа. Принципы одни и те же у управления. Хочешь узнать человека — дай ему в руки власть. Пока вы не дадите власть в руки человека, вы не узнаете, что он делает».
Павел Грудинин женат и имеет двух взрослых сыновей.
Напомним, президентская избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, Участвовать в выборах президента намерены 17 партий и 19 самовыдвиженцев.
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