Москвичам пообещали красочный звездопад в новогодние каникулы

Суперлуние и звездопад ждут жителей столичного региона в первые дни 2018 года.
Уже в ночь на 2 января в Москве при условии безоблачной погоды можно будет наблюдать за суперлунием. А на следующий день, 3 января, Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца.
В ночь на 4 января прольется первый новогодний звездопад. В пик активности потока ожидается до 120 метеоров в час. 7 января можно будет полюбоваться близким соединением Юпитера и Марса. А завершится январь полным лунным затмением — 31 января его будет видно в центре и на востоке России.
Также в Московском планетарии сообщили, что главной астрономической датой 2018 года станет 27 июля, когда произойдут сразу три редких события — великое противостояние Марса (планета приблизится к Земле на расстояние 57,5 млн км), полное затмение Луны, которое будет видно в центре и на юге России, и минилуние, когда Луна окажется в самой далекой точке от Земли, а потом войдет в фазу полнолуния.
В ночь на 4 января прольется первый новогодний звездопад. В пик активности потока ожидается до 120 метеоров в час. 7 января можно будет полюбоваться близким соединением Юпитера и Марса. А завершится январь полным лунным затмением — 31 января его будет видно в центре и на востоке России.
Также в Московском планетарии сообщили, что главной астрономической датой 2018 года станет 27 июля, когда произойдут сразу три редких события — великое противостояние Марса (планета приблизится к Земле на расстояние 57,5 млн км), полное затмение Луны, которое будет видно в центре и на юге России, и минилуние, когда Луна окажется в самой далекой точке от Земли, а потом войдет в фазу полнолуния.
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