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    Москвичи смогут увидеть суперлуние 1 января

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    • Фото: РИА Новости, Павел Лисицын
    Москвичи смогут увидеть суперлуние 1 января

    Москвичи смогут увидеть суперлуние 1 января

    Москвичи смогут увидеть суперлуние 1 января
  • Фото: РИА Новости, Павел Лисицын

    • Новый год в столице начнется с суперлуния — с вечера 1 января до утра 2 января это явление можно будет наблюдать при ясной безоблачной погоде.

    Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, «красивая картина ожидает наблюдателей в ночь на 2 января — в полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах».

    Из сообщения планетария: «Новогоднее суперлуние 2018 года можно наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды».

    Суперлуние — совпадение полнолуния c максимальным приближением Луны к Земле. В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.

    Из сообщения планетария: «Это вторая по счету Суперлуна в череде суперлуний. Первая взошла 3 декабря 2017 года, а 31 января суперлуние совпадет с полным затмением Луны».

    Отметим, что жители столичного региона не смогли понаблюдать за суперлунием 3 декабря из-за облачной погоды.

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