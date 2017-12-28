Российские военные из рук президента получили награды за операцию в Сирии

В Георгиевском зале Кремля сегодня чествовали военнослужащих, которые вернулись из Сирии. Владимир Путин поздравил их с успешным выполнением боевых задач. Тем, кто особо отличился во время антитеррористической операции, президент вручил госнаграды.
Перед церемонией капитан Александр Захаров в очередной раз гладил и без того идеальный китель. Командир экипажа боевого вертолета за службу в Сирии удостоен медали «За отвагу». Но при каких конкретно обстоятельствах пришлось эту отвагу проявлять, он не признается.
Александр Захаров, военный: «Когда ситуация какая-то случается, не чувствуешь страха, делаешь, чему тебя учили, все получается».
Захарова и еще 12 военнослужащих Владимир Путин наградил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Еще в имперские времена орден Святого Георгия Победоносца был главной военной наградой России. Символично, что именно здесь президент говорил о нынешних успехах русского оружия.
Говоря об утратах, Путин отметил, что семьи погибших получат поддержку государства, после чего попросил почтить их память. В зале в этот момент 600 военнослужащих, но всего в сирийской операции участвовали 48 тысяч человек. Благодарность президента за мужество была обращена к каждому из них. О важности борьбы с терроризмом Путин говорил, вспоминая вчерашний взрыв в Санкт-Петербурге.
Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, первым президент наградил генерал-полковника Сергея Суровикина, до недавних пор командовавшего группировкой в Сирии. Теперь он возглавляет все ВКС страны. У Суровикина уже три ордена Мужества, теперь он удостоился звания Героя России.
Александр Захаров, военный: «Когда ситуация какая-то случается, не чувствуешь страха, делаешь, чему тебя учили, все получается».
Захарова и еще 12 военнослужащих Владимир Путин наградил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Еще в имперские времена орден Святого Георгия Победоносца был главной военной наградой России. Символично, что именно здесь президент говорил о нынешних успехах русского оружия.
Говоря об утратах, Путин отметил, что семьи погибших получат поддержку государства, после чего попросил почтить их память. В зале в этот момент 600 военнослужащих, но всего в сирийской операции участвовали 48 тысяч человек. Благодарность президента за мужество была обращена к каждому из них. О важности борьбы с терроризмом Путин говорил, вспоминая вчерашний взрыв в Санкт-Петербурге.
Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, первым президент наградил генерал-полковника Сергея Суровикина, до недавних пор командовавшего группировкой в Сирии. Теперь он возглавляет все ВКС страны. У Суровикина уже три ордена Мужества, теперь он удостоился звания Героя России.
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