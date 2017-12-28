Лавров объяснил, почему в Москве не разочарованы Трампом

Сергей Лавров заявил, что в Москве не было никаких иллюзий в отношении Дональда Трампа и новой администрации США.
В связи с этим глава МИД РФ подчеркнул, что власти РФ не испытывают разочарования в связи с нынешним состоянием отношений с США.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Разочарования, как правило, возникают из-за завышенных ожиданий, а таковых применительно к российско-американским отношениям у нас не было».
Лавров подчеркнул, что в Москве готовы выстраивать отношения с любой администрацией США с опорой на «прагматичные подходы и реалистичные оценки». Однако полноценному диалогу мешает «русофобская истерия», которая провоцирует дополнительное напряжение на международной арене, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Пока добиться изменений к лучшему не получается из-за русофобской истерии, которая охватила вашингтонский политический истеблишмент и приобрела без преувеличения параноидальный характер».
Также глава МИД РФ отметил, что новые антироссийские санкции, которые, по данным СМИ, могут быть приняты в феврале, неизбежно отразятся на отношениях двух стран. Лавров сообщил, что Россия ответит на враждебные действия США.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Разочарования, как правило, возникают из-за завышенных ожиданий, а таковых применительно к российско-американским отношениям у нас не было».
Лавров подчеркнул, что в Москве готовы выстраивать отношения с любой администрацией США с опорой на «прагматичные подходы и реалистичные оценки». Однако полноценному диалогу мешает «русофобская истерия», которая провоцирует дополнительное напряжение на международной арене, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Пока добиться изменений к лучшему не получается из-за русофобской истерии, которая охватила вашингтонский политический истеблишмент и приобрела без преувеличения параноидальный характер».
Также глава МИД РФ отметил, что новые антироссийские санкции, которые, по данным СМИ, могут быть приняты в феврале, неизбежно отразятся на отношениях двух стран. Лавров сообщил, что Россия ответит на враждебные действия США.
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