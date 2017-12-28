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    СМИ публикуют фото предполагаемого террориста из петербургского супермаркета

    1 комментарий
    • Фото: vk.com
    СМИ публикуют фото предполагаемого террориста из петербургского супермаркета

    СМИ публикуют фото предполагаемого террориста из петербургского супермаркета

    СМИ публикуют фото предполагаемого террориста из петербургского супермаркета
  • Фото: vk.com

    • По предварительным данным, к теракту в петербургском магазине может быть причастен мужчина среднеазиатской наружности.

    «Росбалт» публикует фотографию мужчины, который, по предварительным данным, может быть причастен к взрыву в петербургском супермаркете «Перекресток». Это стоп-кадр с видеозаписи магазинной камеры наблюдения. На фото одетый в зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и темные кеды неизвестный на мгновение поднимает голову и смотрит вверх.



    смотретьПодозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Подозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Взрыв в магазине в Петербурге произошел накануне вечером. Бомба была заложена в ячейку камеры хранения. На опубликованном ранее видео видно, как в магазин заходит мужчина с рюкзаком и кладет его в камеру хранения. Затем он проходит в торговый зал, делает вид, что приценивается к продуктам, но, ничего не купив, выходит из супермаркета.

    От взрыва пострадали 13 человек. Сейчас в больницах остаются шесть пострадавших.

    смотретьПосле взрыва в Петербурге в крупных магазинах усилят меры безопасности
    После взрыва в Петербурге в крупных магазинах усилят меры безопасности
    Ранее по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Однако сегодня президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. Он поручил ФСБ при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни правоохранителей в плен никого не брать, а ликвидировать преступников на месте.

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