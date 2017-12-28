Зефир и галеты: Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков

Роспотребнадзор решил объяснить, как выбирать детям сладкие новогодние подарки. Дарить следует наборы, где меньше всего пищевых добавок и консервантов.

В Роспотребнадзоре заявили, что конфеты лучше выбирать шоколадные, так как в них есть кальций и фосфор, а также магний, который улучшает память. Еще советуют дарить ребенку зефир, ведь в нем нет жиров, зато есть белок, и пастилу, которая тоже считается диетическим продуктом.



От карамели и изделий, где этанола больше 0,5%, лучше отказаться, уверены в Роспотребнадзоре. Если же говорить о печенье, то при диетах, связанных с проблемами желудочно-кишечного тракта, врачи рекомендуют галеты, которые не такие калорийные, как песочное печенье.