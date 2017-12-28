Москвичи выбрали название для Третьего пересадочного контура метро

Мэр Москвы сообщил о завершении голосования по выбору названия для новой линии московского метро.
Третий пересадочный контур московского метро будет называться «Большая кольцевая линия». Таковы результаты голосования, которое прошло на портале «Активный гражданин», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Строительство первого участка новой кольцевой линии было завершено в сентябре, специалисты проводят подготовительные работы, чтобы пустить по линии поезда. Замкнуть кольцо планируется в 2020–2021 годах. Новая линия будет иметь 21 переход на другие станции метро и МЦК.
Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант — «Большая кольцевая линия». Его выбрали сами москвичи на портале @citizenmoscow. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 декабря 2017 г.
Строительство первого участка новой кольцевой линии было завершено в сентябре, специалисты проводят подготовительные работы, чтобы пустить по линии поезда. Замкнуть кольцо планируется в 2020–2021 годах. Новая линия будет иметь 21 переход на другие станции метро и МЦК.
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