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    Москвичи выбрали название для Третьего пересадочного контура метро

    1 комментарий
    • Фото: mos.ru
    Москвичи выбрали название для Третьего пересадочного контура метро

    Москвичи выбрали название для Третьего пересадочного контура метро

    Москвичи выбрали название для Третьего пересадочного контура метро
  • Фото: mos.ru

    • Мэр Москвы сообщил о завершении голосования по выбору названия для новой линии московского метро.

    Третий пересадочный контур московского метро будет называться «Большая кольцевая линия». Таковы результаты голосования, которое прошло на портале «Активный гражданин», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.




    смотретьЗавершено строительство участка Третьего пересадочного контура метро
    Завершено строительство участка Третьего пересадочного контура метро
    Строительство первого участка новой кольцевой линии было завершено в сентябре, специалисты проводят подготовительные работы, чтобы пустить по линии поезда. Замкнуть кольцо планируется в 2020–2021 годах. Новая линия будет иметь 21 переход на другие станции метро и МЦК.

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