Завершено строительство участка Третьего пересадочного контура метро

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в техническом пуске первого участка Третьего пересадочного контура московского метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка».
Завершение строительства первого участка новой линии метро Собянин назвал подарком москвичам ко Дню города.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Проект большого подземного кольца метро становится реальностью. Сегодня закончился первый этап строительства от „Петровского парка“ до Сити. Буквально через несколько месяцев после завершения пуско-наладочных работ пойдут поезда с пассажирами».
По данным градоначальника, ежедневно каждой новой станцией будут пользоваться до 300 тысяч человек.
Сергей Собянин: «Мы сохраняем традиции московского метро, чтобы станции были не только с технической точки зрения полезны, но и с эстетической точки зрения радовали глаз и привлекали людей».
Протяженность первого участка нового кольца составляет 10,5 км. Он включает в себя пять станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр».
В следующем году планируется продлить ТПК от «Петровского парка» до станции «Нижняя Масловка».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Проект большого подземного кольца метро становится реальностью. Сегодня закончился первый этап строительства от „Петровского парка“ до Сити. Буквально через несколько месяцев после завершения пуско-наладочных работ пойдут поезда с пассажирами».
По данным градоначальника, ежедневно каждой новой станцией будут пользоваться до 300 тысяч человек.
Сергей Собянин: «Мы сохраняем традиции московского метро, чтобы станции были не только с технической точки зрения полезны, но и с эстетической точки зрения радовали глаз и привлекали людей».
Протяженность первого участка нового кольца составляет 10,5 км. Он включает в себя пять станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр».
В следующем году планируется продлить ТПК от «Петровского парка» до станции «Нижняя Масловка».
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