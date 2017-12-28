Порошенко объяснил отказ Киева выдать ДНР и ЛНР заключенных россиян

Граждан РФ, которые находятся в украинских тюрьмах, будут обменивать на заключенных в России украинцев, заявил Петр Порошенко.
Граждан России, которые отбывают наказание в украинских тюрьмах, будут обменивать на заключенных в РФ украинцев, поэтому их не выдали по обмену пленными с ДНР и ЛНР. Об этом изданию Страна.ua сообщил президент Украины Петр Порошенко, который встречал освобожденных украинцев в киевском аэропорту Борисполь.
Петр Порошенко, президент Украины: «Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других».
Накануне между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся обмен пленными. Сообщалось, что украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек, а республики отдали 73 человека. При этом два человека отказались возвращаться на контролируемую Киевом территорию.
Петр Порошенко, президент Украины: «Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других».
Накануне между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся обмен пленными. Сообщалось, что украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек, а республики отдали 73 человека. При этом два человека отказались возвращаться на контролируемую Киевом территорию.
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