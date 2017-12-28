Владимир Путин заявил, что Россия внесла решающий вклад в разгром террористов в Сирии, и поблагодарил военных за верность долгу и присяге.
Президент подчеркнул, что именно РФ внесла главный вклад в разгром «террористической армии варварской диктатуры», которая угрожала и России.
Владимир Путин, президент РФ: «Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации, в уничтожение террористической армии варварской диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры, стремилась превратить Сирию, сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии, целью которой является и являлась и наша страна».
Также глава государства сообщил, что за 2,5 года в сирийской операции приняли участие более 48 тысяч российских офицеров и солдат. Они, по словам президента, вписали свою яркую победную страницу и на отлично выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле, передает ТАСС.
Кроме того, выступая на церемонии награждения военных, отличившихся во время сирийской операции, Путин рассказал, что на территории Арабской Республики и дальше на постоянной основе будут действовать два российских пункта базирования — на аэродроме Хмеймим и порту Тартус, сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Это важный фактор защиты наших национальных интересов — обеспечение безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений».
Напомним, 11 декабря Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на аэродроме Хмеймим, поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. При этом глава государства подчеркнул, что «ВС России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов».
Владимир Путин, президент РФ: «Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации, в уничтожение террористической армии варварской диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры, стремилась превратить Сирию, сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии, целью которой является и являлась и наша страна».
Также глава государства сообщил, что за 2,5 года в сирийской операции приняли участие более 48 тысяч российских офицеров и солдат. Они, по словам президента, вписали свою яркую победную страницу и на отлично выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле, передает ТАСС.
Кроме того, выступая на церемонии награждения военных, отличившихся во время сирийской операции, Путин рассказал, что на территории Арабской Республики и дальше на постоянной основе будут действовать два российских пункта базирования — на аэродроме Хмеймим и порту Тартус, сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Это важный фактор защиты наших национальных интересов — обеспечение безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений».
Напомним, 11 декабря Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на аэродроме Хмеймим, поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. При этом глава государства подчеркнул, что «ВС России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов».
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