Министр Мантуров рассказал о старте продаж алкоголя через Интернет

Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что алкоголь в Интернете можно будет официально покупать уже с 1 июля 2018 года.
В интервью газете «Известия» глава ведомства рассказал, что пока начнут с вина, затем онлайн-торговля распространится и на напитки покрепче. Как следует из предложений Минфина, на продажу алкоголя в Интернете будут действовать те же ограничения по времени продажи и возрасту покупателя, что и в обычном магазине.
При получении товара придется предъявить курьеру паспорт или водительские права, а расплатиться можно будет исключительно банковской картой.
При получении товара придется предъявить курьеру паспорт или водительские права, а расплатиться можно будет исключительно банковской картой.
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