Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Министр Мантуров рассказал о старте продаж алкоголя через Интернет. алкоголь, Минздрав, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинистр Мантуров рассказал о старте продаж алкоголя через Интернет

    Министр Мантуров рассказал о старте продаж алкоголя через Интернет

    1 комментарий

    Министр Мантуров рассказал о старте продаж алкоголя через Интернет

    Министр Мантуров рассказал о старте продаж алкоголя через Интернет

      Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что алкоголь в Интернете можно будет официально покупать уже с 1 июля 2018 года.

      В интервью газете «Известия» глава ведомства рассказал, что пока начнут с вина, затем онлайн-торговля распространится и на напитки покрепче. Как следует из предложений Минфина, на продажу алкоголя в Интернете будут действовать те же ограничения по времени продажи и возрасту покупателя, что и в обычном магазине.

      При получении товара придется предъявить курьеру паспорт или водительские права, а расплатиться можно будет исключительно банковской картой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru