Судебный детектив
ТВ-Эфир
Судебный детектив

    СМИ: Минздрав не одобрил идею возможности торговли алкоголем онлайн с 1 января

    комментировать
    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    СМИ: Минздрав не одобрил идею возможности торговли алкоголем онлайн с 1 января

    СМИ: Минздрав не одобрил идею возможности торговли алкоголем онлайн с 1 января

    СМИ: Минздрав не одобрил идею возможности торговли алкоголем онлайн с 1 января
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • Минздрав не согласовал с Минфином законопроект о продаже алкоголя через интернет-магазины с 1 января 2018.

    Как пишут «Известия» со ссылкой на отзыв замглавы Минздрава РФ Дмитрия Костенникова,
    Минздрав не одобрил законопроект Минфина, предусматривающий легализацию продажи алкоголя через интернет с 1 января 2018 года.

    В отзыве Минздрава говорится, что в законопроекте «не предусмотрены механизмы, которые обеспечат запрет продажи спиртного несовершеннолетним». Например, продавец может не иметь возможности потребовать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя.

    Из отзыва Минздрава: «Допускается передача доставленного товара не только покупателю, но и любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. Таким образом, возможность убедиться в достижении покупателем совершеннолетия и потребовать документ, удостоверяющий личность, у продавца может отсутствовать».

    А в пресс-службе Минфина заявили, что законопроект предусматривает ограничение продажи спиртного несовершеннолетним: курьер обязан проверить возраст покупателя на основании его документов, паспорта или водительских прав. Точно так же, как это происходит и при продаже алкоголя в обычных магазинах.

    В Минздраве также считают, что разработанный Минфином законопроект противоречит государственной политике по уменьшению потребления спиртного.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru