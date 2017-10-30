СМИ: Минздрав не одобрил идею возможности торговли алкоголем онлайн с 1 января

Минздрав не согласовал с Минфином законопроект о продаже алкоголя через
интернет-магазины с 1 января 2018.
Как пишут «Известия» со ссылкой на отзыв замглавы Минздрава РФ Дмитрия Костенникова,
Минздрав не одобрил законопроект Минфина, предусматривающий легализацию продажи алкоголя через интернет с 1 января 2018 года.
В отзыве Минздрава говорится, что в законопроекте «не предусмотрены механизмы, которые обеспечат запрет продажи спиртного несовершеннолетним». Например, продавец может не иметь возможности потребовать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя.
Из отзыва Минздрава: «Допускается передача доставленного товара не только покупателю, но и любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. Таким образом, возможность убедиться в достижении покупателем совершеннолетия и потребовать документ, удостоверяющий личность, у продавца может отсутствовать».
А в пресс-службе Минфина заявили, что законопроект предусматривает ограничение продажи спиртного несовершеннолетним: курьер обязан проверить возраст покупателя на основании его документов, паспорта или водительских прав. Точно так же, как это происходит и при продаже алкоголя в обычных магазинах.
В Минздраве также считают, что разработанный Минфином законопроект противоречит государственной политике по уменьшению потребления спиртного.
Минздрав не одобрил законопроект Минфина, предусматривающий легализацию продажи алкоголя через интернет с 1 января 2018 года.
В отзыве Минздрава говорится, что в законопроекте «не предусмотрены механизмы, которые обеспечат запрет продажи спиртного несовершеннолетним». Например, продавец может не иметь возможности потребовать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя.
Из отзыва Минздрава: «Допускается передача доставленного товара не только покупателю, но и любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. Таким образом, возможность убедиться в достижении покупателем совершеннолетия и потребовать документ, удостоверяющий личность, у продавца может отсутствовать».
А в пресс-службе Минфина заявили, что законопроект предусматривает ограничение продажи спиртного несовершеннолетним: курьер обязан проверить возраст покупателя на основании его документов, паспорта или водительских прав. Точно так же, как это происходит и при продаже алкоголя в обычных магазинах.
В Минздраве также считают, что разработанный Минфином законопроект противоречит государственной политике по уменьшению потребления спиртного.
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