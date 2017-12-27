Градсовет Ленобласти отправил на доработку планы по развитию Мурина и Кудрова

На Градостроительном совете Ленобласти обсуждали изменения в генплане, касающиеся Мурина, Кудрова и поселка Невская Дубровка.
Так, в Невской Дубровке появятся рекреационные зоны, зоны туризма, уютные внутренние дворы, городской пляж, причал и стадион. Всё это по планам проектировщиков должно появиться в районе мемориальной зоны к 2037 году.
Говорили и о вполне конкретных проектах. Например, о развитии Кудрова и Мурина, которые, несмотря на все усилия областных властей, остаются проблемными.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, как бы проектировщик ни старался описать будущее цивилизованного города со школами, очистными сооружениями и мощными электрическими подстанциями, сельское настоящее Мурина проявлялось всё сильнее.
Прежде всего, из-за дорог. Вернее, их отсутствия. А те, что есть, по документам имеют статус сельских. И для их расширения нужно это положение менять.
Автор проекта резонно предложил часть Мурина из жилой переделать в общественно-деловую зону, чтобы сократить население. Эту идею совет поддержал. Правда, легче от этого не стало. Ведь речь не шла о появлении в Мурине дополнительных объектов здравоохранения и досуга.
Потом вступили в разговор представители МЧС, которые возмутились, что в этом проекте не предусмотрено пожарное депо. И случись что неладное, бригады с мигалками будут с трудом пробираться по пробкам. На что им пообещали, что Мурино точно свяжут с Пискарёвским проспектом. Эту развязку обещают сделать за два года — к 2020-му.
По сравнению с этим проблемы Кудрова не выглядели такими серьезными. Тем более по проекту обещали сделать три детских сада, школу, облагородить все внутренние дворы. А многие социальные и хозяйственные объекты разместить на первых этажах жилых домов. Но вопрос транспортной доступности своеобразной воображаемой магистралью связал Мурино с Кудрово.
Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству: «Наша задача — построить в соответствии с графиком, который мы представили жителям, дороги внутри Кудрова. В 2018 году мы эту работу должны закончить. Что касается выездов и въездов в Кудрово, то здесь более сложная ситуация. Поскольку до сих пор мы не имеем согласование с Петербургом о путепроводе на улице Дыбенко. Поэтому нам приходится выходить из ситуации иными путями».
Говорили и о вполне конкретных проектах. Например, о развитии Кудрова и Мурина, которые, несмотря на все усилия областных властей, остаются проблемными.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, как бы проектировщик ни старался описать будущее цивилизованного города со школами, очистными сооружениями и мощными электрическими подстанциями, сельское настоящее Мурина проявлялось всё сильнее.
Прежде всего, из-за дорог. Вернее, их отсутствия. А те, что есть, по документам имеют статус сельских. И для их расширения нужно это положение менять.
Автор проекта резонно предложил часть Мурина из жилой переделать в общественно-деловую зону, чтобы сократить население. Эту идею совет поддержал. Правда, легче от этого не стало. Ведь речь не шла о появлении в Мурине дополнительных объектов здравоохранения и досуга.
Потом вступили в разговор представители МЧС, которые возмутились, что в этом проекте не предусмотрено пожарное депо. И случись что неладное, бригады с мигалками будут с трудом пробираться по пробкам. На что им пообещали, что Мурино точно свяжут с Пискарёвским проспектом. Эту развязку обещают сделать за два года — к 2020-му.
По сравнению с этим проблемы Кудрова не выглядели такими серьезными. Тем более по проекту обещали сделать три детских сада, школу, облагородить все внутренние дворы. А многие социальные и хозяйственные объекты разместить на первых этажах жилых домов. Но вопрос транспортной доступности своеобразной воображаемой магистралью связал Мурино с Кудрово.
Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству: «Наша задача — построить в соответствии с графиком, который мы представили жителям, дороги внутри Кудрова. В 2018 году мы эту работу должны закончить. Что касается выездов и въездов в Кудрово, то здесь более сложная ситуация. Поскольку до сих пор мы не имеем согласование с Петербургом о путепроводе на улице Дыбенко. Поэтому нам приходится выходить из ситуации иными путями».
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