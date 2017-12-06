Первый совет новостроек в Ленобласти посвятили транспортным проблемам Мурина

В Ленобласти впервые прошло выездное заседание совета новостроек. На мероприятии говорили об инфраструктурных проблемах деревни Мурино на границе с Петербургом, которая из тихого поселка превратилась в многотысячный город, застроенный высотками.

В совет новостроек как орган социальной власти входит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, профильные вице-губернаторы и полсотни активистов.



Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, всех участников объезда волнует транспортная обстановка в поселке. Начали с Северного автовокзала. Существующую постройку собирались снести, потому что она незаконно возведена. При этом неожиданно оказалась удобной для жителей.



К уже имеющемуся вокзалу добавят еще один, который станет частью большой транспортной развязки. От него внутри жилого массива уже прокладывают дорогу до Арсенальной улицы. По идее она должна разгрузить Западное Мурино. Пока не ясно, будет ли магистраль двусторонней, но точно по ней пустят лишь общественный транспорт и маршрутки.



«Вот только далеко проехать не получится», — ухмыляются активисты. И указывают на саму Арсенальную улицу, которая узкая настолько, что даже автобус губернатора с трудом лавирует. И чиновник вместе с участниками совета отправляются на пешую прогулку.



Но, пожалуй, самая проблемная зона — это Токсовское шоссе — единственная магистраль, которая соединяет Мурино с городом. Здесь всего две полосы. Одна в одну, другая в другую сторону. Но даже в будний день в рабочее время на дороге плотно. А утром водители переживают, что проезжают 150 метров за 1 час 15 минут.



Этот участок на своем пути делегация старательно объезжала. Но вопрос о его расширении объехать на кривой козе уже не получилось. Активистам клятвенно пообещали, что увеличивать дорогу будут фрагментарно. И верится, что обещание исполнят. Ведь совет стал своеобразным органом власти, где каждую реплику вносят в протоколы. Появилась по сути площадка общественного контроля под покровительством губернатора.



Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Я бы очень хотел, чтобы совет новостроек под руководством Михаила Москвина подхватил ведение сайта. Потому что именно в рамках совета через обратную связь мы бы могли разъяснять нашу позицию».



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