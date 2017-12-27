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    Прорвавшиеся через границу с Финляндией мужчины сдались властям

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    Прорвавшиеся через границу с Финляндией мужчины сдались властям

    Прорвавшиеся через границу с Финляндией мужчины сдались властям

    Прорвавшиеся через границу с Финляндией мужчины сдались властям
  • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

    • Двое мужчин явились в таможенный отдел после прорыва на микроавтобусе через границу России из Финляндии. Об этом сообщил представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

    По словам представителя управления СК, нарушители явились в таможенный отдел и готовы давать показания, сообщает РИА Новости.

    По данным СМИ, попытку прорыва осуществили россиянин Николай Шуляр и гражданин Финляндии Кристиан Вииникайнен.

    Ранее сообщалось, что неизвестные лица прорвались через пограничный пункт пропуска «Торфяновка» на российско-финской границе. Затем они бросили машину и скрылись. В результате прорыва пострадал сотрудник таможни. СК возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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