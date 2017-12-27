Через российско-финскую границу прорвался микроавтобус с неизвестными

Неизвестные лица прорвались через пограничный пункт пропуска «Торфяновка» на
российско-финской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления в среду.
Представитель таможенного управления: «Это произошло после прохождения погранконтроля. Лица на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ. В ходе происшествия пострадал оперативный сотрудник таможни».
Серьезных ранений таможенник не получил. В настоящее время выясняется, были ли люди в автомобиле вооружены. Пункт пропуска «Торфяновка» работает в штатном режиме, передает «Интерфакс».
Между тем источник агентства сообщает, что злоумышленники бросили автомобиль, он уже обнаружен. Самих прорвавшихся через границу разыскивают. По словам источника, «есть понимание того, кто это сделал».
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили обнаружение автомобиля. Также в полиции сообщили о деталях происшествия.
Из сообщения пресс-службы: «В полицию поступило сообщение от сотрудников таможенной службы о том, что в 2:40 водитель автомобиля совместно с пассажиром вытолкнули из машины сотрудника таможни, осуществлявшего внутри указанного автомобиля проверку, после чего, сбив шлагбаум, скрылись».
По данным МВД, личности нарушителей установлены, предпринимаются меры по их задержанию.
Серьезных ранений таможенник не получил. В настоящее время выясняется, были ли люди в автомобиле вооружены. Пункт пропуска «Торфяновка» работает в штатном режиме, передает «Интерфакс».
Между тем источник агентства сообщает, что злоумышленники бросили автомобиль, он уже обнаружен. Самих прорвавшихся через границу разыскивают. По словам источника, «есть понимание того, кто это сделал».
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили обнаружение автомобиля. Также в полиции сообщили о деталях происшествия.
Из сообщения пресс-службы: «В полицию поступило сообщение от сотрудников таможенной службы о том, что в 2:40 водитель автомобиля совместно с пассажиром вытолкнули из машины сотрудника таможни, осуществлявшего внутри указанного автомобиля проверку, после чего, сбив шлагбаум, скрылись».
По данным МВД, личности нарушителей установлены, предпринимаются меры по их задержанию.
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