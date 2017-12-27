На Сахалине из-за циклона остаются обесточенными 15 сел

Энергетики продолжают восстанавливать нарушенное при прохождении мощного циклона энергоснабжение в ряде населенных пунктов Сахалина. По данным ПАО «Сахалинэнерго», обесточенными остаются 15 сел.
Работы осложняются продолжающейся непогодой. На западном побережье все еще бушует сильная метель. Тем не менее, за сутки специалистам уже удалось восстановить электроснабжение в 20 населенных пунктах.
В некоторых районах власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Жизнь в регионе буквально парализована, из-за сугробов жители с трудом могут выйти на улицу. Многим приходится в прямом смысле прокапывать себе путь на работу. Занятия в школах отменены, сообщение с большой землей встало, на дорогах нулевая видимость.
Только на одной трассе спасатели вызволили из снежного плена около ста машин и пассажирский автобус. При этом, как рассказывают в МЧС, многие автомобилисты, машины которых вытащили из сугробов, несмотря на предупреждения, упрямо продолжали свой путь по парализованным дорогам. До следующего заноса.
Невероятная — почти книжная — история приключилась с пенсионеркой из города Шахтерск. 70-летняя женщина беспечно вышла покурить на балкон четвертого этажа. Неожиданно пенсионерку подхватил ураган. Правда, унес он ее не в Волшебную страну, а до ближайшего сугроба. На этом злоключения не закончились. Машина скорой помощи не смогла проехать во двор из-за заносов и застряла. Пришлось везти уже совсем заснеженную бабушку в больницу на случайно подвернувшемся погрузчике — причем прямо в ковше! К счастью, старушка отделалась небольшими ушибами.
В некоторых районах власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Жизнь в регионе буквально парализована, из-за сугробов жители с трудом могут выйти на улицу. Многим приходится в прямом смысле прокапывать себе путь на работу. Занятия в школах отменены, сообщение с большой землей встало, на дорогах нулевая видимость.
Только на одной трассе спасатели вызволили из снежного плена около ста машин и пассажирский автобус. При этом, как рассказывают в МЧС, многие автомобилисты, машины которых вытащили из сугробов, несмотря на предупреждения, упрямо продолжали свой путь по парализованным дорогам. До следующего заноса.
Невероятная — почти книжная — история приключилась с пенсионеркой из города Шахтерск. 70-летняя женщина беспечно вышла покурить на балкон четвертого этажа. Неожиданно пенсионерку подхватил ураган. Правда, унес он ее не в Волшебную страну, а до ближайшего сугроба. На этом злоключения не закончились. Машина скорой помощи не смогла проехать во двор из-за заносов и застряла. Пришлось везти уже совсем заснеженную бабушку в больницу на случайно подвернувшемся погрузчике — причем прямо в ковше! К счастью, старушка отделалась небольшими ушибами.
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